Как стало известно Myslo, 13 мая сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Марушкина — руководителя муниципального предприятия «Тулгорэлектротранс». Задержание прошло прямо на рабочем месте чиновника.

Алексею Марушкину будет предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть более двух человек.

Напомним, ДТП произошло 31 октября прошлого года: на мосту столкнулись трамвай и маршрутки. Жертвами аварии стали шесть человек, было много пострадавших. Стало известно, что одной из причин ДТП стало состояние трамвайных путей. После этого рельсы стали проверять по всей Туле, прокуратура нашла множество нарушений. Также дело о ДТП было возбуждено в полиции.