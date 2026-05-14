Главными темами встречи, собравшей более 800 участников, стали итоги пятилетней работы организации, а также вклад СоюзМаш в развитие промышленности, ОПК, кадровой политики и технологического суверенитета страны. В работе съезда принял участие губернатор Тульской области, член Бюро СоюзМаш России Дмитрий Миляев.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что объём промышленного производства в России в 2025 году — на 12% выше уровня 2021 года.

«У нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал. Это прочная основа для суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта», — отметил глава государства.

Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, оглядываясь на минувшую пятилетку, назвал ее временем напряженной работы в сложнейших внешнеполитических условиях. По его словам, отечественные предприятия не просто адаптировались, но и доказали свою способность обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность.

«Сегодня перед нами стоит ключевая задача — не просто удержать результат, а перевести его в устойчивую модель долгосрочного развития. Промышленность должна оставаться основой экономического и технологического лидерства нашей страны», — отметил Сергей Чемезов.

Глава СоюзМаш также акцентировал важность подготовки инженерных кадров и выразил отдельную благодарность помощнику Президента РФ Алексею Дюмину и губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву за поддержку международного форума «Инженеры будущего», который получил постоянную прописку на тульской земле. За пять лет форум объединил представителей 66 регионов России и 99 государств мира.

Дмитрий Миляев, в свою очередь, поблагодарил руководство СоюзМаш и лично Сергея Чемезова за это решение.

«Этот международный форум является мощным инструментом популяризации инженерных профессий, привлечения молодых специалистов к освоению новых компетенций и предоставляет реальные карьерные возможности для талантливой молодежи», — отметил Дмитрий Миляев.

Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что за последние годы Союз превратился в одну из ключевых экспертных и общественных площадок промышленной политики страны, а его инициативы стали основой ряда законодательных и нормативных решений.

Выступая на съезде, Дмитрий Миляев сообщил, что Тульское региональное отделение СоюзМаш стабильно входит в тройку лидеров по стране. Глава региона связал этот успех с системной работой и практической кооперацией предприятий, образовательных учреждений, регионального отделения «Единой России» и общественных организаций. В 2025 году силами отделения проведено более 100 мероприятий. Среди приоритетов — повышение качества подготовки кадров и производительности труда через роботизацию, внедрение технологий ИИ, расширение промкооперации и формирование новой корпоративной культуры. Наработки отделения выносятся на обсуждение комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

Губернатор подчеркнул, что предприятия ОПК не только решают государственные задачи, но и играют ключевую роль в промышленном развитии региона, занимаясь профориентацией школьников и участвуя в федеральном проекте «Профессионалитет» (нацпроект «Молодежь и дети»). При поддержке Ростеха и «Высокоточных комплексов» на базе ТулГУ успешно работает «Передовая инженерная школа» (вуз включен в перечень опорных Ростеха), а совместно с «Технодинамикой» и «Высокоточными комплексами» создается межвузовский оборонный кампус.

Большой вклад в профориентацию вносит акция «Неделя без турникетов»: в 2025 году более 40 тысяч школьников и студентов посетили предприятия и лаборатории вузов региона. Ежегодно проводится многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда».

Как председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», Дмитрий Миляев отметил весомый вклад предприятий в развитие корпоративного спорта и высокую оснащенность региональных производств спортивной инфраструктурой. По словам губернатора, тульские предприятия стали передовиками в социальных проектах и реализации соцполитики в своих коллективах. В регионе с 2024 года действует демографический стандарт — набор мер поддержки семейных работников. К нему присоединились уже более 2500 предприятий. Губернатор подчеркнул, что в области формируется новая корпоративная культура, основанная на поддержке рождаемости. Предприятия ОПК ввели выплаты при рождении детей: 500 тысяч рублей за первого ребёнка, 750 тысяч — за второго и 1 миллион — за третьего и последующих. С 1 января эти выплаты не облагаются налогом.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса участвуют в решении демографических вопросов, которые стоят перед страной», — отметил Дмитрий Миляев.

Особое внимание — поддержке возвращающихся к мирной жизни участников СВО. На предприятиях тульского ОПК уже работают ветераны, действуют программы переподготовки и адаптации. Региональное отделение СоюзМаш координирует взаимодействие между предприятиями и центрами занятости, помогая бойцам реализовать себя в профессии.

«Перед нами стоят амбициозные задачи. Мы готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Уверен, что вместе мы сможем не только сохранить лидирующие позиции, но и внести значимый вклад в развитие отрасли и всей страны», — подчеркнул губернатор.

На съезде Дмитрий Миляев был избран в Центральный совет и Бюро Центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».