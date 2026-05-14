Плавные изгибы тела, блеск пайеток на поясе… Восточные танцы обладают почти магической силой — меняют осанку, походку и даже взгляд женщины. Мы провели два часа с девушками и точно убедились: здесь неуверенность превращают в грацию, а усталость — в энергию.

Большой зал, натёртый до блеска пол и огромное зеркало во всю стену. На часах 19.00. Девушки переодеваются в облегающие костюмы для танцев и обсуждают, какие движения даются им сложнее всего.

— Девочки, напомните, пожалуйста, как мы выстраиваемся в финале танца? — спрашивает одна из них.

— Все должны подвинуться ближе друг к другу, встать на одно колено, громко и дружно крикнуть «захарит» (это специфический звук, который используется в восточных танцах для выражения радости, веселья и единства с традицией. — Прим. авт.), — отвечает другая.

— Точно, спасибо!

Пока все ждут тренера, разговор переключается на недавнюю поездку в Ярославль. Там девушки выступали с завораживающими танцами, а их преподаватель Виктория Овчинникова исполняла сольный номер под оркестр.



Виктория (справа) с мамой Ольгой.

В зал забегает девушка: стройная, невысокого роста, с собранными в пучок волосами, на бёдрах — белый пояс с перламутровыми пайетками. Это и есть та самая Виктория. В 23 года она настоящий мастер восточных танцев и уже пять лет преподаёт это искусство другим.

— Что для вас самое важное в танце?

— Удовольствие! Это самое главное.

— Какие изменения замечаете у своих учениц через полгода?

— Меняется энергетика. В начале девушки приходят в обычных спортивных костюмах, а потом уже появляются изменения: поясочек прикупили, блеск для губ появился, причёска новая, костюм обтягивающий. Выпрямляется спина, появляется уверенность, многие теряют вес, а фигура становится стройнее. После тяжёлых рабочих дней девочки приходят загруженные, задумчивые, уставшие. Но стоит только включить музыку, как атмосфера меняется, на лицах появляются улыбки. К концу занятия настроение поднимается.

Девушки встают на свои места и начинают разминаться. В зале звучат энергичные арабские песни с мощными басами, которые мгновенно заряжают драйвом и заставляют двигаться в ритм.

Под эти зажигательные мотивы танцовщицы раскрываются, от них веет уверенностью. А их движения — это отдельный вид искусства. Руки словно крылья, они парят над головой, изгибаются в запястьях, создавая изящные линии. Шаги мягкие, скользящие. Бёдра вырисовывают плавные восьмёрки и волны.

И тут к девушкам присоединяется женщина невероятной красоты: тёмные волосы, голубые глаза, приветливая улыбка. Она одета в спортивный наряд для танцев: черный топ подчёркивает стройную фигуру, а блестящий пояс с бахромой добавляет грациозности. Самое удивительное происходит дальше: она входит в зал лёгкой походкой, тут же улавливает ритм музыки и начинает танцевать на ходу. Ни единой ошибки — её тело моментально подчиняется мелодии, словно танец жил в ней всегда.

— А это моя мама Ольга Овчинникова, — говорит тренер.

Ольге 43 года. Танцы были с ней с детства, а любовь к Востоку появилась после просмотра сериала «Клон», в котором показывают историю арабской девушки. Вскоре по стопам мамы пошла и дочь. Пока Виктория занималась в детской группе, Ольга тренировалась со своей. А теперь роли поменялись: теперь юная красавица стала преподавателем для мамы.

— Так забавно вышло: когда-то я её воспитывала, а теперь — она меня, — с улыбкой говорит Ольга.

— Какие эмоции вы испытываете во время танца?

— Всегда позитив, подъём энергии. После тяжелого рабочего дня этот груз снимается через танцы. Уже в начале занятий плохие мысли разлетаются. Все приходят, улыбаются, друг друга подбадривают.

— Случались ли забавные или трогательные истории на занятиях или выступлениях?

— У нас уже своя смешная традиция: пока я крашу остальных, про себя, естественно, забываю. А потом обратный отсчёт: «Пять минут до выхода!» И начинается веселье: одна натягивает на меня юбку, вторая делает причёску, а я в панике крашу ресницы… Зато потом выходим — все красивые! Вот такая у нас сплочённость.

И знаете, что самое удивительное? Возраст здесь — просто цифры в паспорте, на которые никто не смотрит. В студии занимаются и юные восемнадцатилетние красавицы, и элегантные дамы. Старшая танцовщица группы — живой пример того, что восточные танцы — это не про годы, а про состояние души. Девушки в группе называют её «легенда».



В 72 года Татьяна Бибишева — эталон восточных танцев. Вот уже пять лет она занимается в студии и за это время добилась невероятных успехов: на её счету девять конкурсных корон! Татьяна регулярно выходит на сцену и до сих пор покоряет жюри и зрителей своей харизмой и энергией. Она пример того, как любовь к танцам может изменить жизнь в любом возрасте.

— В самом начале казалось, что восточные танцы — это не моё. После первого занятия я была готова всё бросить: движения не получались, тело не слушалось. Мне сказали проходить двадцать одно занятие. Эти дни стали настоящим испытанием, именно они изменили всё! Я не только догнала группу, но и начала чувствовать музыку, ловить ритм и даже выступать на корпоративах, — рассказывает Татьяна.

Для неё танцы — это не просто увлечение, а настоящее лекарство. Что бы ни случилось, стоит ей окунуться в ритм движений, как все тревоги и болезни отступают.

После разминки девушки выстраиваются в диагональную линию и движутся через весь зал. Их танец превращается в бесконечный узор. Они сосредоточены на движениях, которые повторяются вновь и вновь.

— А теперь берём кубики и встаём на свои места! — говорит Виктория.

Этот арабский танец — часть египетского народного танца «феллахи». Вместо кубиков у девушек в руках должны быть кувшины, но пока они тренируются так. Виктория танцует с девушками, потом они справляются и без неё. Она с восхищением смотрит на них и хвалит каждую. А в конце они кричат тот самый «захарит», о котором говорили в начале занятий.

Светлана Солуянова занимается восточными танцами 15 лет. Началось всё с простого совета врача — для здоровья. Но то, что задумывалось как терапия, переросло в настоящую страсть. По её словам, после тренировок изменилось всё: походка, осанка, самооценка. Светлана признаётся, что ощущения в теле поменялись: появилась лёгкость, гибкость и гармония с собой.



— Нас в коллективе объединяет дружба, взаимная поддержка, чувство юмора и, конечно же, любовь к приключениям. Все наши поездки дарят нам незабываемые воспоминания! Бывают моменты, когда не всё получается с первого раза. Мы стараемся не обращать на это внимания. Если видим, что человек расстроен, больше с ним общаемся, но на другие темы. Пытаемся отвлечь его внимание от того, что не удалось, — рассказывает Светлана.

Яркое выступление тренера Виктории под оркестр в Ярославле вдохновило учениц. На вопрос о главной танцевальной мечте они отвечают не задумываясь: «Хотим выступить под оркестр!»

Пока мы беседуем с девушками, работа в студии не останавливается. Виктория уже проводит занятие для начинающих.

— Они ещё многого не умеют, но их старательность и горящие глаза — залог успеха. Уверена, мы быстро добьёмся хороших результатов, — делится тренер.

Самой последней из студии всегда уходит Виктория, она выключает электричество и закрывает дверь на ключ. Арабская музыка затихает, и зал погружается в тишину. Энергия, накопленная за вечер, не исчезает — она остаётся здесь, в зеркалах и стенах.

Автор текста Уснибону Соибназарова, автор фото и видео Вероника Клепикова, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

