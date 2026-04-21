Число погибших в ДТП на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до 6 человек

Ещё одна пассажирка маршрутки скончалась, несмотря на усилия врачей.

Число жертв страшного ДТП на Пролетарском мосту увеличилось до шести. Как стало известно Myslo, 6 апреля, не приходя в сознание, скончалась пассажирка одной из маршруток Ольга Галкина.

Женщине было 43 года, она работала процедурной медсестрой в педиатрическом отделении Тульской детской областной клинической больницы.

Недавно мы рассказали историю 55-летнего Николая Иванова, который после той страшной аварии потерял память и остался без крыши над головой.

Напомним, по факту ДТП в отношении неустановленных должностных лиц администрации Тулы, городского управления по транспорту и дорожному хозяйству и МКП «Тулгорэлектротранс» три месяца назад было возбуждено уголовное дело.