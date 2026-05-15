В Туле определили сроки строительства нового хирургического корпуса больницы имени Ваныкина. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Михаил Пантелеев.

Согласно документу, в 2025–2026 годах планируется провести проектно-изыскательные работы. К строительно-монтажному этапу намерены приступить в 2027 году. Завершить возведение хирургического корпуса рассчитывают к 2031 году. При этом стоимость реализации проекта пока не раскрывается.

Ранее мы писали, что новый корпус построят рядом с «Глобусом» — в Левобережном. Между супермаркетом «Долькин» и ЖК «По любви» есть свободная территория, там и намечено строительство.