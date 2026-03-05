  1. Моя Слобода
  Тулячка впала в кому после ДТП: родственники ищут очевидцев аварии
Тулячка впала в кому после ДТП: родственники ищут очевидцев аварии

Очень нужны записи видеорегистраторов!

Тулячка впала в кому после ДТП: родственники ищут очевидцев аварии

Авария произошла 2 марта в деревне Барсуки на улице Октябрьской. В период с 8.35 до 8.40 37-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, вылетел на встречку и сбил 23-летнюю девушку, которая стояла около остановки.

В результате аварии потерпевшую госпитализировали, сейчас она находится в коме. Очевидцев аварии просят поделиться любой имеющейся информацией:

«Просим откликнуться всех, кто был свидетелем данного ДТП. Если у проезжающих мимо машин есть записи с видеорегистратора, пожалуйста, поделитесь!

Телефон для связи: 8 950 920-69-01, Юлия».

сегодня, в 11:05 +1
