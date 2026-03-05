  1. Моя Слобода
В Туле и Одоевском районе трое граждан фиктивно прописали у себя 33 мигранта

По всем фактам проводятся проверки.

Полицейские в Туле и Одоевском районе выявили несколько случаев фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Так, 52-летняя женщина из Центрального округа Тулы зарегистрировала 26 иностранцев, фактически не предоставив им помещение для проживания.

Другая 56-летняя жительница Тулы, проживающая в доме на улице Коминтерна, зарегистрировала четырех мигрантов, которые также реально не проживали по указанному адресу.

51-летний мужчина из Одоевского района прописал троих иностранцев в своем доме в селе Николо-Жупань, хотя фактически не давал им жилье.

По всем фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Управление МВД России по Тульской области напоминает, что фиктивная регистрация является противоправным действием и влечет за собой административную и уголовную ответственность. Граждан просят сообщать о случаях нарушения миграционного законодательства в полицию по номеру 102.

сегодня, в 10:29 0
Место
Тульская область
Прочее
мигранты прописка
