«Город на Волге. Женские образы»: в Музее обороны Тулы открылась новая выставка

На ней представлены уникальные экспонаты из фондов Музея-заповедника «Сталинградская битва».

В музее открылась новая экспозиция под названием «Город на Волге. Женские образы», приуроченная к приближающемуся Международному женскому дню и 80-летию Великой Победы.

Выставочный проект охватывает масштабный исторический период, рассказывая о роли прекрасной половины человечества в судьбе города-героя. Посетители увидят документы, фотографии и награды, относящиеся к Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнам. Особое место в экспозиции занимают личные вещи и фронтовые письма врачей, сестер милосердия и простых жительниц, на долю которых выпали суровые испытания первой половины XX века.

Торжественную церемонию открытия провела заведующая отделом Тульского музейного объединения Ирина Авдюшкина.

В своей приветственной речи она подчеркнула неоценимый вклад женщин в защиту Родины и сохранение домашнего очага. Гостей также приветствовали представители волгоградского музея-заповедника: заместитель заведующего отдела «Мемориально-исторический музей» Антон Артамонов и куратор выставки Елена Лепкова.

Среди наиболее ценных экспонатов — вещи легендарных защитниц Сталинграда. Так, в витринах представлено платье Екатерины Петлюк, механика-водителя танка «Т-70», и нож старшего лейтенанта Татьяны Акимовой, политрука разведотдела. Отдельный стенд посвящен Герою Советского Союза, знаменитой летчице Лидии Литвяк, чей летный шлем и свитер теперь могут увидеть туляки. К 22 годам бесстрашная пилота совершила 168 боевых вылетов и одержала 12 воздушных побед.

Глубокое эмоциональное впечатление на посетителей производят предметы, связанные с детьми войны. Сердце трогает история 11-летней Жени Поповой, пережившей страшную бомбардировку Сталинграда 23 августа 1942 года, — в экспозиции представлена её самодельная бумажная кукла.

Завершает выставку раздел, посвященный послевоенному подвигу женщин, которые поднимали город из руин, восстанавливая промышленность и городское хозяйство.

Выставка «Город на Волге. Женские образы» будет работать в Музее обороны Тулы до 3 июня. Возрастное ограничение: 6+.