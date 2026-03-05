  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. «Город на Волге. Женские образы»: в Музее обороны Тулы открылась новая выставка - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Город на Волге. Женские образы»: в Музее обороны Тулы открылась новая выставка

На ней представлены уникальные экспонаты из фондов Музея-заповедника «Сталинградская битва».

«Город на Волге. Женские образы»: в Музее обороны Тулы открылась новая выставка

В музее открылась новая экспозиция под названием «Город на Волге. Женские образы», приуроченная к приближающемуся Международному женскому дню и 80-летию Великой Победы.

Выставочный проект охватывает масштабный исторический период, рассказывая о роли прекрасной половины человечества в судьбе города-героя. Посетители увидят документы, фотографии и награды, относящиеся к Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнам. Особое место в экспозиции занимают личные вещи и фронтовые письма врачей, сестер милосердия и простых жительниц, на долю которых выпали суровые испытания первой половины XX века.

117A6199.jpg

Торжественную церемонию открытия провела заведующая отделом Тульского музейного объединения Ирина Авдюшкина.

В своей приветственной речи она подчеркнула неоценимый вклад женщин в защиту Родины и сохранение домашнего очага. Гостей также приветствовали представители волгоградского музея-заповедника: заместитель заведующего отдела «Мемориально-исторический музей» Антон Артамонов и куратор выставки Елена Лепкова.

117A6201.jpg

Среди наиболее ценных экспонатов — вещи легендарных защитниц Сталинграда. Так, в витринах представлено платье Екатерины Петлюк, механика-водителя танка «Т-70», и нож старшего лейтенанта Татьяны Акимовой, политрука разведотдела. Отдельный стенд посвящен Герою Советского Союза, знаменитой летчице Лидии Литвяк, чей летный шлем и свитер теперь могут увидеть туляки. К 22 годам бесстрашная пилота совершила 168 боевых вылетов и одержала 12 воздушных побед.

117A6221.jpg

Глубокое эмоциональное впечатление на посетителей производят предметы, связанные с детьми войны. Сердце трогает история 11-летней Жени Поповой, пережившей страшную бомбардировку Сталинграда 23 августа 1942 года, — в экспозиции представлена её самодельная бумажная кукла.

Завершает выставку раздел, посвященный послевоенному подвигу женщин, которые поднимали город из руин, восстанавливая промышленность и городское хозяйство.

117A6315.jpg

Выставка «Город на Волге. Женские образы» будет работать в Музее обороны Тулы до 3 июня. Возрастное ограничение: 6+.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
выставка
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
сегодня, в 07:00, 175 1701 5
В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
Жизнь Тулы и области
В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
сегодня, в 08:00, 44 1169 -1
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
Жизнь Тулы и области
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
сегодня, в 12:10, 32 1018 2
Снегозадержатели на крышах тульских домов оказались бесполезными
Жизнь Тулы и области
Снегозадержатели на крышах тульских домов оказались бесполезными
сегодня, в 12:25, 22 954 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Производитель куриного яйца птицефабрика «Тульская» завершила модернизацию производства и запустила новый цех инкубации
Производитель куриного яйца птицефабрика «Тульская» завершила модернизацию производства и запустила новый цех инкубации
Тулячка впала в кому после ДТП: родственники ищут очевидцев аварии
Тулячка впала в кому после ДТП: родственники ищут очевидцев аварии

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.