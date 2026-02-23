  1. Моя Слобода
На ул. Рязанской в месте ремонта едва не произошло лобовое ДТП

Видео с опасной дорожной ситуацией появилось в Сети.

На ул. Рязанской в месте ремонта едва не произошло лобовое ДТП

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали запись, снятую на ул. Рязанской. На кадрах видно, как в месте объезда из-за ремонта путепровода едва не случилось лобовое ДТП.

«Время и дата актуальны. Выезд с Рязанки на Калужское шоссе. Omoda белая, номер не разглядел», - написал автор видео.

Один из подписчиков указал в комментариях, что там нет никакой разметки, из-за чего он сам попал в такую ситуацию.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
сегодня, в 14:00 +2
