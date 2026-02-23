В Тульской и Орловской областях больше трех месяцев ищут 46-летнего мужчину

Местонахождение Геннадия Гарного неизвестно с 11 ноября.

Геннадий Григорьевич Гарный пропал в Орловской области, может находиться в Туле и Тульской области.

С 11 ноября 2025 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 190 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. В чем был одет, неизвестно.

Может находиться в нашем регионе. Геннадий Гарный нуждается в медицинской помощи.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или 112.

Инфорг: Малина (Ольга) 8 967 163-03-36, Молли (Вероника) 8 910 585-56-85.