В Тульской и Орловской областях больше трех месяцев ищут 46-летнего мужчину

Местонахождение Геннадия Гарного неизвестно с 11 ноября.

В Тульской и Орловской областях больше трех месяцев ищут 46-летнего мужчину

Геннадий Григорьевич Гарный пропал в Орловской области, может находиться в Туле и Тульской области. 

С 11 ноября 2025 года его местонахождение неизвестно.

KQyoDCM5u-H3k3X7nRQRv6Kl5YmerdQ7ma3MC45yOUAsZduZheP_yVJ5VFmbT0pe79KuxIWGAHOG6IR80n7Ovl6b.jpg

Приметы: рост 190 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. В чем был одет, неизвестно. 

Может находиться в нашем регионе. Геннадий Гарный нуждается в медицинской помощи. 

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или 112. 
Инфорг: Малина (Ольга) 8 967 163-03-36, Молли (Вероника) 8 910 585-56-85.

сегодня, в 13:10 0
Событие
пропал человек пропал мужчина
Люди
Геннадий Гарный
Место
Орловская область Тула Тульская область
