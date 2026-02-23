На Тулу обрушится сильный ветер и мокрый снег

По прогнозу Тульского гидрометцентра на территории региона с 23 по 24 февраля ожидается мокрый снег и гололедица, порывы ветра до 19 м/с.

Фото Алексея Пирязева.

Температура по области ночью до -3 градусов в связи, с чем возможно осложнение дорожной обстановки.



Автомобилистам следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. Избегайте резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.



Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, ориентированы на оказание незамедлительной помощи всем участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге.



Вы можете обращаться по телефонам (круглосуточно):