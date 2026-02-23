  1. Моя Слобода
На Тулу обрушится сильный ветер и мокрый снег

По прогнозу Тульского гидрометцентра на территории региона с 23 по 24 февраля ожидается мокрый снег и гололедица, порывы ветра до 19 м/с.

Фото Алексея Пирязева.

Температура по области ночью до -3 градусов в связи, с чем возможно осложнение дорожной обстановки. 
 
Автомобилистам следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. Избегайте резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. 
 
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, ориентированы на оказание незамедлительной помощи всем участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге. 
 
Вы можете обращаться по телефонам (круглосуточно):

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42 
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54 
  • Для связи через мобильное приложение (Telegram): +7 999 374-36-13 
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 347-05-98

сегодня, в 15:11 +1
