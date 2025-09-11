В Киреевском районе грузовик влетел в фуру на трассе М-4 «Дон»

Фото Автохамы и ДТП. Тула.

О пострадавших не сообщается.

В Киреевском районе на 211-м км трассы М-4 «Дон» (поворот на Узловую) столкнулись грузовик и фура, сообщают в соцсетях.

Информации о пострадавших нет. Очевидцы сообщают о внушительной пробке в южном направлении.