В Киреевском районе грузовик влетел в фуру на трассе М-4 «Дон»

В Киреевском районе на 211-м км трассы М-4 «Дон» (поворот на Узловую) столкнулись грузовик и фура, сообщают в соцсетях.
Информации о пострадавших нет. Очевидцы сообщают о внушительной пробке в южном направлении.
