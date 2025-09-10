Каких проблем поможет избежать выписка из ЕГРН: разъяснение Росреестра

Этот документ позволит быстро и без лишних проволочек провести сделку с недвижимостью.

При сделках купли-продажи недвижимости может оказаться, что объект находится в обременении, например на него наложен арест. Поэтому важно заранее проверять наличие ограничений.

Получить информацию по установленным в пользу отдельного лица ограничениям прав, таким как ипотека, аренда, арест и сервитут можно с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав или обременениях недвижимости.

Выписка содержит сведения о лице, в отношении которого запрашивается информация и об установленных в его пользу ограничениях прав или обременениях объекта недвижимости, информацию о виде объекта недвижимости, а также о виде таких ограничений.

Следует помнить, что информация об обременениях и ограничениях относится к сведениям ограниченного доступа. Поэтому запрашивать такой документ могут только сами правообладатели, их представители, наследники, залогодержатели либо госорганы.

— Выписка позволит гражданам получить максимально объективную информацию об ограничениях прав и обременениях объекта недвижимости, установленных в пользу отдельного лица, что ускорит принятие решений по сделкам, — пояснила и. о. руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.