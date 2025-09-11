Туляки оформили более 120 тысяч самозапретов на кредиты

Фото: ru.freepik.com.

Сервис самозапрета на оформление кредитов и займов запущен на Госуслугах с 1 марта. За это время жители Тульской области подали 122 000 заявлений, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Стоит отметить, что запрет распространяется на все потребительские кредиты и займы от банков и МФО. Не касается ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов.

Как работает самозапрет:

действует бессрочно, пока пользователь сам не отменит;

оформляется через личный кабинет — нужна подтвержденная учетная запись и ИНН;

начинает действовать на следующий день после внесения данных в кредитную историю.

Отменить самозапрет можно в любой момент — для этого подается заявление с электронной подписью. Изменения вступают в силу через два дня.