В селе Супонь два человека сгорели в бане: расследование завершено

В ближайшее время дело направят в суд.

В Узловой следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели двух мужчин в результате пожара, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, ночью 2 сентября в бане, расположенной в селе Супонь, загорелась баня. Из-за отсутствия системы обеспечения пожарной безопасности погибли два человека. Еще трое — получили травмы, выпрыгнув из окна горящего здания с высоты второго этажа.

Следствием были собраны доказательства, подтверждающие причастность владельца бани к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.