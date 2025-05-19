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В селе Супонь два человека сгорели в бане: расследование завершено

В селе Супонь два человека сгорели в бане: расследование завершено

В ближайшее время дело направят в суд.

В Узловой следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели двух мужчин в результате пожара, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, ночью 2 сентября в бане, расположенной в селе Супонь, загорелась баня. Из-за отсутствия системы обеспечения пожарной безопасности погибли два человека. Еще трое — получили травмы, выпрыгнув из окна горящего здания с высоты второго этажа. 

Следствием были собраны доказательства, подтверждающие причастность владельца бани к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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