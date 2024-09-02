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В Тульской области сгорела баня: два человека погибли, ещё двое - пострадали
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области сгорела баня: два человека погибли, ещё двое - пострадали

На борьбу с огнём у шести пожарных расчётов ушло около получаса.

Сообщение о возгорании в бане в с. Супонь Узловского района поступило в пожарную охрану 2 сентября, в 00.31. Спустя 6 минут аварийно-спасательные подразделения уже приступили к ликвидации горения. Полностью потушить здание удалось примерно через полчаса.

В огне погибли двое мужчин, 26-летняя женщина и 32-летний мужчина пострадали. 

На первом этаже дома выгорела парная, гостиная, коридор, на втором этаже сгорела мебель и образовался прогар в потолке на площади 20 кв. м. К ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единиц техники.

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Причину пожара предстоит установить дознавателям спасательного ведомства. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности:

  • купите огнетушитель и пожарный извещатель, они увеличат шансы на спасение,
  • следите за состоянием электропроводки, отопительных приборов и печей,
  • не оставляйте включенные электроприборы без присмотра,
  • не перегружайте электросеть.

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Место
Тульская областьУзловский район

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