В Тульской области сгорела баня: два человека погибли, ещё двое - пострадали

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На борьбу с огнём у шести пожарных расчётов ушло около получаса.

Сообщение о возгорании в бане в с. Супонь Узловского района поступило в пожарную охрану 2 сентября, в 00.31. Спустя 6 минут аварийно-спасательные подразделения уже приступили к ликвидации горения. Полностью потушить здание удалось примерно через полчаса.

В огне погибли двое мужчин, 26-летняя женщина и 32-летний мужчина пострадали.

На первом этаже дома выгорела парная, гостиная, коридор, на втором этаже сгорела мебель и образовался прогар в потолке на площади 20 кв. м. К ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единиц техники.

Причину пожара предстоит установить дознавателям спасательного ведомства. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности: