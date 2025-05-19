За выходные на дорогах Тульской области поймали 36 пьяных водителей

- управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 9 водителей;
- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ), — 1 водитель
- управление в состоянии опьянения и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) — 1 водитель
- отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 13 водителей;
- отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 4 водителя.
В региональной Госавтоинспекции призвали не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД. О правонарушениях просят сообщать по телефонам (круглосуточно):
- Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
- Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.