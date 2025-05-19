За выходные на дорогах Тульской области поймали 36 пьяных водителей

Кроме того, в отношении 8 водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса.



В региональной Госавтоинспекции призвали не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД. О правонарушениях просят сообщать по телефонам (круглосуточно):

Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42 .

. Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.