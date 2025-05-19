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За выходные на дорогах Тульской области поймали 36 пьяных водителей
Фото Алексея Пирязева.

За выходные на дорогах Тульской области поймали 36 пьяных водителей

В Госавтоинспекции просят жителей не оставаться равнодушными в проблеме нарушения ПДД.

За минувшие пятницу и выходные дни, с 16 мая по 18 мая, сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было установлено 36 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.
 
Из них:
  • управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 9 водителей;
  • передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ), — 1 водитель
  • управление в состоянии опьянения и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) — 1 водитель
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 13 водителей;
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 4 водителя.
Кроме того, в отношении 8 водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса. 

В региональной Госавтоинспекции призвали не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД. О правонарушениях просят сообщать по телефонам (круглосуточно):
  • Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
  • Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.

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Фотограф:
сегодня, в 16:22 0
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