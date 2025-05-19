В Тульской области определили победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

В Алексине завершился финал областного конкурса-фестиваля «Семья года». Он проводится в Тульской области уже 14-й раз.
В этом году в конкурсе появилась новая номинация «Семья защитника Отечества». Также впервые был предусмотрен очный формат для финалистов в номинациях «Золотая семья России», «Семья, воспитывающая особого ребенка».
— Семья — это основа сильного государства. В Тульской области особое внимание уделяется формированию традиционных семейных ценностей. И наша общая задача — не просто сохранить эту традицию, но и передать её подрастающему поколению. Реализация нацпроекта «Семья», направленного на развитие семейных ценностей и поддержку семей с детьми, является важным шагом в этом направлении. Такие инициативы помогают создать комфортные условия для воспитания детей, укрепить семейные связи и обеспечить всестороннюю поддержку семьям, — подчеркнула Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты региона.
Победителями конкурса в каждой номинации стали:
«Молодая семья»
1-е место — семья Овсянниковых (город Тула)
2-е место — семья Савельевых (город Донской)
3-е место — семья Агапкиных (Узловский район) и семья Свиридовых (Щекинский район)
«Многодетная семья»
1-е место — семья Мизоревых (город Новомосковск)
2-е место — семья Сельгеевых (Кимовский район)
3-е место — семья Леоновых (Ясногорский район)
«Семья, воспитывающая ребенка-инвалида»
1-е место — семья Фомичевых (город Новомосковск)
2-е место — семья Ермаковых (Щекинский район)
3-е место — семья Мосиных (Щекинский район)
«Семья защитника Отечества»
1-е место — семья Конода (город Новомосковск)
2-е место — семья Хваловых (Арсеньевский район)
3-е место — семья Бакулиных (г. Ефремов)
«Золотая семья»
1-е место — семья Артамоновых (Алексинский район)
2-е место — семья Инюшиных (город Тула)
«Сельская семья»
1-е место — семья Кобелевых (Веневский район)
2-е место — семья Руммо (Узловский район)
3-е место — семья Илюшкиных (Кимовский район)
«Семья — хранитель традиций»
1-е место — семья Алдошиных (город Тула)
2-е место — семья Назаренко (Тепло-Огаревский район)
3-е место — семья Игнатовых (Щекинский район)
Победители, занявшие первые места, представят Тульскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года».