Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельную аварию с «Камаро», уже успел выписаться из больницы

Член ЦК КПРФ, 38-летний Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельную аварию на проспекте Ленина в Туле, выписался из больницы.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» Дубовенко на Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes под управлением 27-летнего водителя.

В результате аварии погибли два человека: 73-летний водитель Toyota Camry и его 68-летняя пассажирка.

После этого Дубовенко оказался в больнице, где и был прооперирован 7 мая. По нашей информации, мужчина выписался уже 14 мая и к врачам ходит исключительно на перевязки. Адвокат Дубовенко, при этом говорит, что его клиент до сих пор не покидал пределы палаты.

Отметим, что член ЦК КПРФ в настоящий момент находится под подпиской о невыезде. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело. По информации Myslo, одной из причин аварии сторона защиты указывает разгерметизацию колеса.