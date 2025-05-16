  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. ДТП с «Камаро» в Туле: виновник смертельной аварии уже успел выписаться из больницы - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельную аварию с «Камаро», уже успел выписаться из больницы

Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельную аварию с «Камаро», уже успел выписаться из больницы

Операцию мужчина перенес 7 мая.

Член ЦК КПРФ, 38-летний Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельную аварию на проспекте Ленина в Туле, выписался из больницы.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» Дубовенко на Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes под управлением 27-летнего водителя. 

В результате аварии погибли два человека: 73-летний водитель Toyota Camry и его 68-летняя пассажирка. 

После этого Дубовенко оказался в больнице, где и был прооперирован 7 мая. По нашей информации, мужчина выписался уже 14 мая и к врачам ходит исключительно на перевязки. Адвокат Дубовенко, при этом говорит, что его клиент до сих пор не покидал пределы палаты.

Отметим, что член ЦК КПРФ в настоящий момент находится под подпиской о невыезде. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело. По информации Myslo, одной из причин аварии сторона защиты указывает разгерметизацию колеса. 

Сюжет: ДТП с «Камаро»
Что не так в деле о ДТП с «Камаро» и рассказе политика Дубовенко
Дежурная часть
Что не так в деле о ДТП с «Камаро» и рассказе политика Дубовенко
10 мая, в 11:01, 122 19192 22
«Я не устраивал гонки с «Мерседесом»: виновник смертельной аварии ответил на неудобные вопросы Myslo
Дежурная часть
«Я не устраивал гонки с «Мерседесом»: виновник смертельной аварии ответил на неудобные вопросы Myslo
8 мая, в 14:02, 158 18319 0
Устроившему смертельное ДТП на проспекте Ленина избрали меру пресечения
Дежурная часть
Устроившему смертельное ДТП на проспекте Ленина избрали меру пресечения
7 мая, в 14:52, 20 7074 -2
Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП в Туле: «Моя жизнь осталась на проспекте Ленина»
Дежурная часть
Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП в Туле: «Моя жизнь осталась на проспекте Ленина»
7 мая, в 09:57, 207 21634 -23

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 15:52 0
Другие статьи по темам
Прочее
Дмитрий ДубовенкоДТП с Камаробольницасмертельная авария

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле СК задержал еще двух зумеров за сбыт наркотиков
В Туле СК задержал еще двух зумеров за сбыт наркотиков
В детской областной больнице пройдет день открытых дверей
В детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.