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В детской областной больнице пройдет день открытых дверей

В детской областной больнице пройдет день открытых дверей

28 мая с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием врачи — специалисты.

Юных пациентов осмотрят оториноларинголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, травматолог, хирург, психиатр, онколог, гастроэнтеролог, врач по вакцинопрофилактике, врач-педиатр, гинеколог.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 19 мая с 9.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

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Тула
 

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