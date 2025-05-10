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В России полноценно заработал реестр электронных повесток

В России полноценно заработал реестр электронных повесток

С сайта воинского учета исчезла пометка о тестовом режиме.

Призывники могут авторизоваться на реестрповесток.рф, проверить, не пришла ли им повестка, и при необходимости получить копию.

По закону, повестка считается врученной через 7 дней с момента ее публикации в реестре.

Если гражданин в указанный день не явится в военкомат, к нему могут применить следующие ограничения:

  • запрет на выезд за границу,
  • лишение права управления транспортными средствами,
  • запрет на регистрацию автомобилей и недвижимости,
  • ограничения на получение кредитов и займов,
  • запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

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