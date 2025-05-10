В России полноценно заработал реестр электронных повесток

Призывники могут авторизоваться на реестрповесток.рф, проверить, не пришла ли им повестка, и при необходимости получить копию.

По закону, повестка считается врученной через 7 дней с момента ее публикации в реестре.

Если гражданин в указанный день не явится в военкомат, к нему могут применить следующие ограничения: