В полиции озвучили подробности смертельной аварии на проспекте Ленина в Туле

В УМВД России по Тульской области рассказали подробности аварии, которая произошла в Туле на проспекте Ленина. 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 68-летняя пассажирка Toyota Camry — жительница Тулы. Водитель указанного авто в тяжелом состоянии направлен в БСМП им. Ваныкина.

По предварительной информации, другие участники ДТП не пострадали.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.