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На улице Приупской зарезали женщину: труп нашли только через две недели

На улице Приупской зарезали женщину: труп нашли только через две недели

Преступника задержали в кратчайшие сроки — он оставил на месте преступления шапку. Она и стала главной уликой.

В Туле 41-летний местный житель обвиняется в убийстве. Жертвой обвиняемого стала 64-летняя жительница Пролетарского округа.

По информации Myslo, 31 декабря 2024 года жители одного из подъездов дома № 6 по улице Приупской пожаловались на неприятный запах, исходивший из квартиры на пятом этаже. Квартиру вскрыли и обнаружили там труп хозяйки. Правоохранители, отрабатывая различные версии, задержали и доставили в отдел сразу трех потенциальных подозреваемых, проживающих в этом же доме. Позже выяснится, что у всех задержанных есть алиби. 

Тем не менее настоящего убийцу задержали довольно быстро: мужчина оставил на месте преступления шапку, которая и стала основной уликой. Эксперты-криминалисты смогли установить личность обвиняемого по потожировым следам. Результаты биологической экспертизы показали, что ДНК владельца шапки есть в базе: ранее он был судим за убийство.

По предварительной версии, в период с 19 по 31 декабря пьяный мужчина, проживающий в соседнем доме, пришел в гости к потерпевшей. Попросил её проспонсировать покупку спиртного, но та отказала. Тогда он несколько раз ударил её ножом в шею и ушел искать деньги на выпивку. 

После задержания мужчина признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Myslo в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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сегодня, в 12:30 +1
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