В Тульской области начнут делать лопатки для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Первую партию планируют выпустить уже в этом году.

Группа «Газпром энергохолдинг» реализует в особой экономической зоне «Узловая» проект по строительству литейного производства. Соглашение о его создании было заключено в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

На новом предприятии будут изготавливать отечественные высокоточные отливки лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин. На производстве впервые в России будут внедрены передовые литейные технологии.

Первую партию пробных отливок планируется выпустить уже в этом году.

Сейчас резидентами особой экономической зоны «Узловая» являются 27 компаний, открыто 5 производств. Создано более 2200 рабочих мест, привлечено порядка 33 млрд рублей инвестиций.