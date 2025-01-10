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В Тульской области начнут делать лопатки для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области начнут делать лопатки для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин

Первую партию планируют выпустить уже в этом году.

Группа «Газпром энергохолдинг» реализует в особой экономической зоне «Узловая» проект по строительству литейного производства. Соглашение о его создании было заключено в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства Тульской области. 

На новом предприятии будут изготавливать отечественные высокоточные отливки лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин. На производстве впервые в России будут внедрены передовые литейные технологии.

Первую партию пробных отливок планируется выпустить уже в этом году. 

Сейчас резидентами особой экономической зоны «Узловая» являются 27 компаний, открыто 5 производств. Создано более 2200 рабочих мест, привлечено порядка 33 млрд рублей инвестиций.

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Автор:
сегодня, в 11:34 0
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