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В массовом ДТП с ВАЗами на буксире под Плавском погиб один человек
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В массовом ДТП с ВАЗами на буксире под Плавском погиб один человек

Еще двоих пострадавших с травмами госпитализировали.

Авария случилась 9 января в 17.04 на 263-м километре автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе. 41-летний водитель за рулем ВАЗа тащил на буксире другой ВАЗ. Они ехали по обочине. В какой-то момент водители не справились с управлением и влетели сначала в попутную ГАЗель, а затем вылетели на встречку, где столкнулись с Toyota Camry.

От ударов ГАЗель и иномарка улетели в кювет. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ГАЗель опрокинулась и загорелась. 

В результате ДТП водителя ГАЗели и пассажира ВАЗа, 37-летнюю женщину, с травмами госпитализировали. Водитель Toyota скончался на месте происшествия.

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Автор:
сегодня, в 12:43 +1
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