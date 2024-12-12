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По делу экс-сенатора Савельева арестовали тульского авторитета Дюка
Фото из архива Myslo.

По делу экс-сенатора Савельева арестовали тульского авторитета Дюка

Сергей Дюков уже отбывает наказание за вымогательство. Его перевели из тульского СИЗО в столичное.

Басманный суд Москвы перевел в другое СИЗО еще одного фигуранта по уголовному делу бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. По данным «Коммерсанта», под подозрением Сергей Дюков

По версии следствия, он являлся посредником в подготовке несостоявшегося убийства бизнесмена Сергея Ионова, которое заказал экс-сенатор Дмитрий Савельев. Сам господин Дюков имеет в активе уже две судимости и в настоящее время отбывает пятилетний срок за вымогательство

При этом если в начале следствия по делу парламентария он частично признал вину, а затем полностью согласился с обвинением, то при избрании меры пресечения в суде заявил о недоказанности. 

Сейчас Дюков этапирован из тульского в московское СИЗО. Следствие предполагает, что в Туле вместе с другими соучастниками подозреваемый мог продумать план уклонения от уголовной ответственности.

Суд продлил арест Дюкова до 10 февраля 2025 года.

Напомним, Дмитрия Савельева подозревают в подготовке убийства своего компаньона. По неподтвержденным данным, за роль киллера сенатор хотел заплатить якобы сотруднику ФСИН. Недавно сенатор Савельев пожаловался на неприлично маленький телевизор в камере. 

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Автор:
сегодня, в 14:32 +2
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