По делу экс-сенатора Савельева арестовали тульского авторитета Дюка

Басманный суд Москвы перевел в другое СИЗО еще одного фигуранта по уголовному делу бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева . По данным « Коммерсанта », под подозрением Сергей Дюков .

По версии следствия, он являлся посредником в подготовке несостоявшегося убийства бизнесмена Сергея Ионова, которое заказал экс-сенатор Дмитрий Савельев. Сам господин Дюков имеет в активе уже две судимости и в настоящее время отбывает пятилетний срок за вымогательство.

При этом если в начале следствия по делу парламентария он частично признал вину, а затем полностью согласился с обвинением, то при избрании меры пресечения в суде заявил о недоказанности.

Сейчас Дюков этапирован из тульского в московское СИЗО. Следствие предполагает, что в Туле вместе с другими соучастниками подозреваемый мог продумать план уклонения от уголовной ответственности.

Суд продлил арест Дюкова до 10 февраля 2025 года.

Напомним, Дмитрия Савельева подозревают в подготовке убийства своего компаньона. По неподтвержденным данным, за роль киллера сенатор хотел заплатить якобы сотруднику ФСИН. Недавно сенатор Савельев пожаловался на неприлично маленький телевизор в камере.