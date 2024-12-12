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Продажа аромаингаляторов в России остановлена на всех онлайн-площадках
Скрин с Wildberries.

Продажа аромаингаляторов в России остановлена на всех онлайн-площадках

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, проверка ведомства выявила, что устройства несут опасность для здоровья.

— Мы разобрались с этой ситуацией очень быстро и выяснили, что документов, подтверждающих безопасность этих ингаляторов, достоверных нет. Документы, могу сказать, поддельные. И мы обратились буквально вчера в ассоциацию компаний интернет-торговли с тем, чтобы такая торговля была остановлена, — отметила главный санитарный врач. 

Продавцы аромаингаляторов использовали маркетинговые приемы, чтобы завлечь подростков: например, раскрашивали ингаляторы в яркие цвета, а на карточке товара изображали героев видеоигр или мультфильмов. 

Напомним, мы уже рассказывали о том, что подростки начали массово скупать устройства, чтобы испытать чувство эйфории при применении. Почитать об этом можно по ссылке. 

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сегодня, в 13:37 +1
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