Обвиняемый в организации убийства сенатор Савельев пожаловался на неприлично маленький телевизор в камере

Один из самых богатых сенаторов Дмитрий Савельев, который сидит в СИЗО по делу об организации убийства бизнес-партнёра, пожаловался на слишком маленький телевизор в камере и попросил разрешение на покупку нового телевизора, пишут коллеги из Mash.

По информации издания, пару дней назад Савельева навестили члены московского ОНК. Сенатор сидит в специзоляторе «Кремлёвский централ» на территории «Матросской тишины». В камере: три соседа, восемь коек, холодильник и телевизор, который, по мнению Савельева, неприлично маленький. А самое невыносимое — запрет администрации на покупку нового за свой счёт. Поэтому экс-сенатору с обеспеченными сокамерниками приходится напрягаться: чуть-чуть щуриться, вглядываться в детальки, уставать.

Напомним, жертвой несостоявшегося заказного убийства должен был стать бизнесмен Сергей И., отбывающий наказание в местах лишения свободы.

Два года назад Сергей И. был осуждён за растрату в особо крупном размере и получил три года колонии. Уточняется, что он потратил средства ООО «ОптоМониторинг», к которому имел отношение Савельев. Речь идет о сумме в 1,6 млн рублей, а деньги были списаны под предлогом командировочных.

За убийство экс-партнёра Савельев был готов заплатить 100 тысяч долларов — почти 10 млн рублей по курсу лета 2023 года, когда сенатор решил избавиться от Сергея И. Сам Савельев вину в инкриминируемом ему преступлении отрицает, а всё случившееся назвал провокацией.

За 2022 год член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев задекларировал 178 миллионов рублей дохода. Его супруга заработала почти 61 миллион рублей. Среди собственности – особняк в Англии площадью 489 кв. м, несколько земельных участков, отечественная «пятёрка», Range Rover и Harley-Davidson.