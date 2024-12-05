  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Обвиняемый в организации убийства сенатор Савельев пожаловался на неприлично маленький телевизор в камере - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Обвиняемый в организации убийства сенатор Савельев пожаловался на неприлично маленький телевизор в камере

Обвиняемый в организации убийства сенатор Савельев пожаловался на неприлично маленький телевизор в камере

И попросил разрешения на покупку нового.

Один из самых богатых сенаторов Дмитрий Савельев, который сидит в СИЗО по делу об организации убийства бизнес-партнёра, пожаловался на слишком маленький телевизор в камере и попросил разрешение на покупку нового телевизора, пишут коллеги из Mash.

По информации издания, пару дней назад Савельева навестили члены московского ОНК. Сенатор сидит в специзоляторе «Кремлёвский централ» на территории «Матросской тишины». В камере: три соседа, восемь коек, холодильник и телевизор, который, по мнению Савельева, неприлично маленький. А самое невыносимое — запрет администрации на покупку нового за свой счёт. Поэтому экс-сенатору с обеспеченными сокамерниками приходится напрягаться: чуть-чуть щуриться, вглядываться в детальки, уставать. 

Напомним, жертвой несостоявшегося заказного убийства должен был стать бизнесмен Сергей И., отбывающий наказание в местах лишения свободы.

Два года назад Сергей И. был осуждён за растрату в особо крупном размере и получил три года колонии. Уточняется, что он потратил средства ООО «ОптоМониторинг», к которому имел отношение Савельев. Речь идет о сумме в 1,6 млн рублей, а деньги были списаны под предлогом командировочных.

За убийство экс-партнёра Савельев был готов заплатить 100 тысяч долларов — почти 10 млн рублей по курсу лета 2023 года, когда сенатор решил избавиться от Сергея И. Сам Савельев вину в инкриминируемом ему преступлении отрицает, а всё случившееся назвал провокацией.

За 2022 год член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев задекларировал 178 миллионов рублей дохода. Его супруга заработала почти 61 миллион рублей. Среди собственности – особняк в Англии площадью 489 кв. м, несколько земельных участков, отечественная «пятёрка», Range Rover и Harley-Davidson.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Прочее
Савельевсенатор от Тульской областижалоба

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Поезда из Москвы в Тулу начнут ездить быстрее на 5 минут
Поезда из Москвы в Тулу начнут ездить быстрее на 5 минут
Проектом не предусмотрено: почему новая трамвайная остановка на улице Калинина стала неприступной и опасной?
Проектом не предусмотрено: почему новая трамвайная остановка на улице Калинина стала неприступной и опасной?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.