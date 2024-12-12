ООО «МСК-НТ»: о скором завершении конкурса «Сожми и закрути ПЭТ-бутылку»

Жители региона ещё могут проявить активность и прислать свои работы в адрес регионального оператора!

Конкурс забавных мемов, рисунков и видео, направленных на популяризацию экологического проекта «Сожми и закрути ПЭТ» в Тульской области, завершается 27 декабря.

Благодаря сжатию ПЭТ-бутылок уменьшается объем пластика в ведрах жителей, а также в баках на контейнерных площадках. Помимо этого, снижается нагрузка на транспортную инфраструктуру и сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу, за счет снижения количества выездов мусоровозов.

Как ранее было отмечено в прессе, акции, подобные той, что придумала компания «МСК-НТ», помогают формировать осознанное отношение граждан к обращению с отходами, как управляемому процессу. Проявлять заботу об экологии, снижать себестоимость затрат при обращении с ТКО и улучшать мир вокруг себя может каждый.

Конкурсанты могут прислать свои работы на почту [email protected].

Итоги конкурса будут подведены в конце января. Участников и победителей ждут призы и ценные подарки.