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В отношении руководства «Ё-Хауса» полиция Тулы возбудила три уголовных дела

В отношении руководства «Ё-Хауса» полиция Тулы возбудила три уголовных дела

Руководство компании подозревают в мошенничестве.

В следственном отделе ОП «Центральный» УМВД России по городу Туле возбуждены три уголовных дела по факту совершения мошеннических действий со стороны ряда лиц из числа руководства ООО «Партнер».

  • Два по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное  лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.
  • Одно по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

В настоящий момент в полицию обратились 26 клиентов ООО «Партнер», перед которыми организация не исполнила свои обязательства по строительству индивидуальных жилых домов.

«В рамках расследования будет проведен тщательный анализ финансово-хозяйственной деятельности „Ё-Хаус“, виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — подчеркивают в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все обстоятельства и иные возможные соучастники преступления.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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