В Туле дебошир обжег глаза полицейскому и незнакомцу: дело передали в суд

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 30-летнего жителя региона. Его осудят за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти.

Днем 21 февраля мужчина, находясь около ТЦ «Лагуна» на улице Кирова, поссорился с незнакомым ему 36-летним мужчиной. Он, используя газовый пистолет, распылил вещество в лицо последнему, причинив ему химический ожог обоих глаз 1-й степени.

Досталось и прибывшему по вызову на место сотруднику полиции. Дебошир обжег глаза и ему. Пострадавших госпитализировали.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.