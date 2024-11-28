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В Туле дебошир обжег глаза полицейскому и незнакомцу: дело передали в суд
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле дебошир обжег глаза полицейскому и незнакомцу: дело передали в суд

Пострадавших госпитализировали.

В Туле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 30-летнего жителя региона. Его осудят за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти.

Днем 21 февраля мужчина, находясь около ТЦ «Лагуна» на улице Кирова, поссорился с незнакомым ему 36-летним мужчиной. Он, используя газовый пистолет, распылил вещество в лицо последнему, причинив ему химический ожог обоих глаз 1-й степени.

Досталось и прибывшему по вызову на место сотруднику полиции. Дебошир обжег глаза и ему. Пострадавших госпитализировали. 

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

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Автор:
сегодня, в 11:41 0
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