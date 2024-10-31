В Туле СК завершил расследование дела по уклонению владельца ювелирных салонов от уплаты налогов

Фото СУ СК по Тульской области.

Следственный комитет по Тульской области завершил расследование уголовного дела по факту уклонения владельца ювелирных салонов от уплаты налогов. Материалы для утверждения обвинительного заключения передали в прокуратуру.

Напомним, с января 2021 по март 2023 года коммерсант, занимающийся ювелирным бизнесом, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим главным бухгалтером уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 160 миллионов рублей.

В ходе следствия они добровольно погасили ущерб на сумму более 36 миллионов рублей. Судом наложил арест на имущество предпринимателя на сумму свыше 148 миллионов рублей.