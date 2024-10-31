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В Туле СК завершил расследование дела по уклонению владельца ювелирных салонов от уплаты налогов
Фото СУ СК по Тульской области.

В Туле СК завершил расследование дела по уклонению владельца ювелирных салонов от уплаты налогов

Материалы для утверждения обвинительного заключения передали в прокуратуру.

Следственный комитет по Тульской области завершил расследование уголовного дела по факту уклонения владельца ювелирных салонов от уплаты налогов. Материалы для утверждения обвинительного заключения передали в прокуратуру. 

Напомним, с января 2021 по март 2023 года коммерсант, занимающийся ювелирным бизнесом, действуя группой лиц  по предварительному сговору со своим главным бухгалтером уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 160 миллионов рублей.

В ходе следствия они добровольно погасили ущерб на сумму более 36 миллионов рублей. Судом наложил арест на имущество предпринимателя на сумму свыше 148 миллионов рублей. 

 

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Автор:
сегодня, в 13:30 0
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