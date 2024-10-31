Водитель скорой погиб в результате ДТП на улице Фрунзе: дело передано в суд

В Туле 31-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Расследованием установлено, что 6 сентября прошлого года обвиняемый, управляя Opel Astra P-J, пытался проехать на мигающий зеленый сигнал светофора на улице Фрунзе. Мужчина не рассчитал скорость и влетел в скорую, которая ехала по Красноармейскому проспекту с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

В результате аварии травмы получил 65-летний водитель скорой. Через какое-то время мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.