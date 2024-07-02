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В Туле обочечник предпочел попасть в рубрику «Накажи автохама»

В Туле обочечник предпочел попасть в рубрику «Накажи автохама»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию новое видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. На этот раз кадры сняты на Веневском шоссе. На записи видно машину, водитель которой отнесся с явным неуважением к другим автомобилистам и их времени. 

«Торопыга решил обогнать всех по обочине. Один раз я его не пропустил. Он догнал и „сильно“ попросился. На что я ответил ему, что он попадет в рубрику „Накажи автохама“. Выбор сделан», — сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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