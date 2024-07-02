Туляк наткнулся на следы медведя и медвежонка возле дачного поселка

Фото читателя.

Туляк наткнулся на следы медведя и медвежонка недалеко от дачного поселка Лесная Поляна в Щекинском районе. Об этом мужчина сообщил в редакцию Myslo.

— Был в походе с племянниками в ночь на 30 июня и наткнулся на интересные следы. Видимо, мишка нашел пару, это очень похоже на следы медвежонка! Думаю, для людей данная информация была бы полезна в целях безопасности. С учетом того, что следы были прямо возле этого дачного кооператива в 100 метрах, — рассказал наш читатель Константин.

Напомним, ранее в Щекинском районе были обнаружены следы бурого медведя. Возможно, в наших лесах он водится не один.