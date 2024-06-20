  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Женщины, красное платье и стриптизер: в Туле состоялся бенефис Натальи Савченко - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области – Фотогалерея, фото 93 - MySlo.ru
  5. Женщины, красное платье и стриптизер: в Туле состоялся бенефис Натальи Савченко - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области – Фотогалерея, фото 93 - MySlo.ru
  6. Женщины, красное платье и стриптизер: в Туле состоялся бенефис Натальи Савченко - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области – Фотогалерея, фото 93 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле женщина и двое детей выбежали под колеса авто: видео

В Туле женщина и двое детей выбежали под колеса авто: видео

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Илья прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые в районе дома № 55 по ул. Металлургов в Туле. На записи видно, как на дорогу перед автомобилем внезапно выбежали женщина и двое детей. К счастью, ситуация разрешилась без плохих последствий — все нарушители достигли противоположного конца проезжей части.

Отметим, что до оборудованного пешеходного перехода примерно 100 метров!


 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле встретили очень упорного нарушителя на Toyota
Дежурная часть
В Туле встретили очень упорного нарушителя на Toyota
вчера, в 21:22, 24 1909 3
В Туле водитель «спрятался» за трамваем и поехал через двойную сплошную
Дежурная часть
В Туле водитель «спрятался» за трамваем и поехал через двойную сплошную
вчера, в 18:01, 17 1278 2
В Туле водитель «забыл» об обязанности уступать, если едет на зеленую стрелку
Дежурная часть
В Туле водитель «забыл» об обязанности уступать, если едет на зеленую стрелку
18 июня, в 22:19, 139 5850 1
На ул. 9 Мая водитель не захотел останавливаться на запрещающий сигнал
Дежурная часть
На ул. 9 Мая водитель не захотел останавливаться на запрещающий сигнал
18 июня, в 17:57, 20 1378 2

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
пешехамы
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Серия арестов в тульском УМВД: полковника Паситову заключили под стражу
Серия арестов в тульском УМВД: полковника Паситову заключили под стражу
Тульские городские службы в усиленном режиме устраняют последствия непогоды
Тульские городские службы в усиленном режиме устраняют последствия непогоды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.