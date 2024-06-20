Серия арестов в тульском УМВД: полковника Паситову заключили под стражу

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Туле набирает обороты громкое уголовное дело об организации незаконной миграции. Первым был задержан руководитель управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области Денис Оськин, его заместитель Елена Боровик и ещё несколько сотрудников подразделения.

Чуть позже стало известно о задержании экс-заместителя начальника УМВД Романа Корсакова. Незадолго до этих событий он вышел на пенсию и трудился в охранной сфере. После задержания Корсакова в уголовном деле появилась новая статья УК РФ – об организации преступного сообщества (максимальная санкция по ней – 20 лет лишения свободы).

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19 июня стало известно о задержании заместителя начальника УВМ УМВД России по Тульской области полковника полиции Ольги Паситовой. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями), организации незаконной миграции и преступного сообщества.

По данным следствия, с 2020 по 2024 год члены преступного сообщества за денежное вознаграждение оказывали иностранцам услуги по фиктивному трудоустройству и постановке их на учет. Подложные документы для оформления регистрации передавались в УВМ УМВД России по Тульской области, где по договоренности с должностными лицами осуществлялась процедура выдачи документов иностранным гражданам.

20 июня стало известно, что по ходатайству следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел судом в отношении Ольги Паситовой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.