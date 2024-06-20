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Тульские городские службы в усиленном режиме устраняют последствия непогоды
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские городские службы в усиленном режиме устраняют последствия непогоды

Жителей просят быть бдительными, не оставлять машины рядом с деревьями, рекламными конструкциями и некапитальными строениями.

По поручению главы администрации Ильи Беспалова городские службы города работают в усиленном режиме. По данным ЕДДС, зафиксированы 8 аварийных отключений электричества в Зареченском, Привокзальном и  Пролетарском округах. По двум адресам электроснабжение уже восстановлено, ремонтные работы продолжаются.

По данным на 16.30, из-за непогоды в Туле упали 30 деревьев. Повреждены 4 автомобиля, люди не пострадали. Проезжие части дорог освобождены. Специализированные бригады оперативно выявляют и устраняют подтопления на дорогах.

Туляков просят быть бдительными, на время непогоды не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций и некапитальных строений. По всем вопросам звоните в городскую ЕДДС по телефонам:

  • 8(4872)47-20-34,
  • 8(4872)47-20-37,
  • 1391 (только при наборе со стационарного городского телефона).

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