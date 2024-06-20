Тульские городские службы в усиленном режиме устраняют последствия непогоды

По поручению главы администрации Ильи Беспалова городские службы города работают в усиленном режиме. По данным ЕДДС, зафиксированы 8 аварийных отключений электричества в Зареченском, Привокзальном и Пролетарском округах. По двум адресам электроснабжение уже восстановлено, ремонтные работы продолжаются.
По данным на 16.30, из-за непогоды в Туле упали 30 деревьев. Повреждены 4 автомобиля, люди не пострадали. Проезжие части дорог освобождены. Специализированные бригады оперативно выявляют и устраняют подтопления на дорогах.
Туляков просят быть бдительными, на время непогоды не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций и некапитальных строений. По всем вопросам звоните в городскую ЕДДС по телефонам:
- 8(4872)47-20-34,
- 8(4872)47-20-37,
- 1391 (только при наборе со стационарного городского телефона).