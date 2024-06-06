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Убили и сожгли: суд заключил под стражу сына убитого Сергея Михалева
Фото Артема Жильцова.

Убили и сожгли: суд заключил под стражу сына убитого Сергея Михалева

6 июня в Донском суд избрал меру пресечения предполагаемому убийце 59-летнего мужчины. Судьба двух его подельников решится в ближайшее время.

6 июня суд в Донском рассмотрел ходатайство следователя СК об аресте 18-летнего сына погибшего Сергея Михалева. Его подозревают в убийстве родного отца. Молодой человек заключен под стражу до 3 августа.

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Вместе с ним ждет решения суда и его 30-летний подельник. 

Третий фигурант — 20-летний молодой человек — был задержан накануне, меру пресечения ему изберут также в ближайшее время.

59-летний житель Донского Сергей Михалев пропал 31 мая: уехал на Toyota Land Cruiser Prado и исчез. Через 5 дней он был найден мертвым. Его убили, проломив ему голову, а затем тело сожгли. 

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Фотограф:
сегодня, в 12:23 0
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Событие
убийство Михалева
Место
Тульская область
 

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