Убили и сожгли: суд заключил под стражу сына убитого Сергея Михалева

Фото Артема Жильцова.

6 июня в Донском суд избрал меру пресечения предполагаемому убийце 59-летнего мужчины. Судьба двух его подельников решится в ближайшее время.

6 июня суд в Донском рассмотрел ходатайство следователя СК об аресте 18-летнего сына погибшего Сергея Михалева. Его подозревают в убийстве родного отца. Молодой человек заключен под стражу до 3 августа.

Вместе с ним ждет решения суда и его 30-летний подельник.

Третий фигурант — 20-летний молодой человек — был задержан накануне, меру пресечения ему изберут также в ближайшее время.

59-летний житель Донского Сергей Михалев пропал 31 мая: уехал на Toyota Land Cruiser Prado и исчез. Через 5 дней он был найден мертвым. Его убили, проломив ему голову, а затем тело сожгли.