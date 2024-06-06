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В Тульской области будут выпускать высокоточные детали для нужд машиностроения
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области будут выпускать высокоточные детали для нужд машиностроения

Создадут 139 новых рабочих мест.

6 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение с генеральным директором ООО «Ай Машин Технолоджи» Алексеем Бредихиным о реализации инвестиционного проекта.

Соглашение предусматривает создание механообрабатывающего производства по серийному выпуску высокоточных деталей для нужд приборостроения, среднего и тяжелого машиностроения.

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— Президент России Владимир Владимирович Путин поставил стратегическую задачу — в максимально сжатые сроки заместить импортное промышленное оборудование. При этом отечественная продукция не должна уступать в качестве. Для этого при содействии Минпромторга России развернуты масштабные программы импортозамещения. Компания «Ай Машин Технолоджи» — один из крупнейших поставщиков металлообрабатывающего оборудования на предприятия машиностроения, военно-промышленного комплекса, — отметил врио губернатора.

Он подчеркнул, что правительство области окажет компании все необходимое содействие для быстрой и эффективной реализации проекта.

Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд рублей. Будет создано 139 новых рабочих мест. Реализация проекта будет завершена в 2027 году.

Сюжет: ПМЭФ-2024
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