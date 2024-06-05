В Донском сын убил отца и сжёг его труп: задержан второй сообщник злоумышленника

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

20-летнего местного жителя доставят в следственный отдел для допроса и иных процессуальных действий.

Накануне стало известно о зверском убийстве 59-летнего жителя Донского Сергея Михалева. Семья мужчины забила тревогу 31 мая: Сергей уехал на своём Toyota Land Cruiser Prado и перестал выходить на связь.

Спустя пять дней Сергея Михалева нашли мёртвым: он скончался от травмы головы. По подозрению в убийстве задержаны 18-летний сын потерпевшего и его 30-летний подельник. Пытаясь замести следы, они сожгли труп жертвы.

Вечером 5 июня пресс-служба регионального СУ СК России по Тульской области сообщила о задержании третьего подозреваемого – им оказался 20-летний местный житель. В ближайшее время его доставят на допрос.