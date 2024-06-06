По итогам весны Тульская область опустилась на три строчки в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам весны 2024 года.
Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:
- Москва.
- Республика Алтай.
- Тамбовская область.
- Мурманская область.
- Кабардино-Балкарская Республика.
- Калужская область.
- Курская область.
- Чувашская Республика.
- Чукотский АО.
- Костромская область.
Аутсайдеры:
- Новосибирская область,
- Иркутская область,
- Еврейская АО,
- Приморский край,
- Оренбургская область,
- Омская область,
- Красноярский край,
- Челябинская область,
- Свердловская область,
- Забайкальский край.
Тульская область оказалась на 66-м месте. По сравнению с предыдущим рейтингом наш регион опустился на три строчки.
Среди критериев рейтинга — степень влияния промышленности на экологическую обстановку, социально-экологический и природоохранный индексы.
Полный рейтинг выглядит так: