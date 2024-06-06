По итогам весны Тульская область опустилась на три строчки в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам весны 2024 года.

Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:

Аутсайдеры:

Тульская область оказалась на 66-м месте. По сравнению с предыдущим рейтингом наш регион опустился на три строчки.