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По итогам весны Тульская область опустилась на три строчки в экологическом рейтинге

По итогам весны Тульская область опустилась на три строчки в экологическом рейтинге

В тройке лидеров — Москва, Республика Алтай и Тамбовская область.

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам весны 2024 года.

Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:

  1. Москва.
  2. Республика Алтай.
  3. Тамбовская область.
  4. Мурманская область.
  5. Кабардино-Балкарская Республика.
  6. Калужская область.
  7. Курская область.
  8. Чувашская Республика.
  9. Чукотский АО.
  10. Костромская область.

Аутсайдеры:

  • Новосибирская область,
  • Иркутская область,
  • Еврейская АО,
  • Приморский край,
  • Оренбургская область,
  • Омская область,
  • Красноярский край,
  • Челябинская область,
  • Свердловская область,
  • Забайкальский край.

Тульская область оказалась на 66-м месте. По сравнению с предыдущим рейтингом наш регион опустился на три строчки.

Среди критериев рейтинга — степень влияния промышленности на экологическую обстановку, социально-экологический и природоохранный индексы.

Полный рейтинг выглядит так:

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сегодня, в 12:14 0
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