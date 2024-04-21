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Полицейский из Алексина попался на сбыте крупной партии наркотиков

Полицейский из Алексина попался на сбыте крупной партии наркотиков

Мужчина задержан и арестован.

В Алексине сотрудник местного отдела полиции, занимающийся контролем за оборотом наркотиков, обвиняется в сбыте наркотиков в крупном размере. 

По версии следствия, страж порядка сбывал наркотики с 23 февраля по 28 марта и сумел выручить за это время 68 000 рублей. Задержали оперуполномоченного в результате оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба Управление судебного Департамента по Тульской области.

В настоящее время полицейский задержан и арестован. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, ранее мы писали, что прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 бывших сотрудников отдела полиции «Алексинский» и 2 их соучастников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взяток, незаконной передаче огнестрельного оружия, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве в особо крупном размере.

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