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Уголовные дела против бывшего начальника Алексинской полиции передали в суд
Фото СУ СКР по Тульской области.

Уголовные дела против бывшего начальника Алексинской полиции передали в суд

Несколько экс-полицейских попались на коррупционных преступлениях.

Прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 бывших сотрудников полиции и 2 соучастников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взяток, незаконной передаче огнестрельного оружия, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что с февраля по март 2022 года два руководителя МО МВД России «Алексинский» и еще одно должностное лицо отдела полиции получили через посредника — бывшего сотрудника УМВД — 450 тыс. рублей в качестве взятки. Полицейские должны были закрыть глаза на хищение имущества заброшенного животноводческого комплекса в д. Замарино Алексинского района.

Начальник МО МВД России «Алексинский» совместно со своим подчиненным в период с 2020-го по 2022-й получил через посредников 2,5 млн рублей от организаторов незаконных азартных игр в Алексине за «крышевание». 

Также в июне 2023 года начальник МО МВД России «Алексинский» передал находящиеся на вооружении отдела полиции боевое огнестрельное оружие, его составные части и боеприпасы к нему двум своим сыновьям. Один из мальчиков был несовершеннолетним. Ребята в свое удовольствие постреляли на полигоне. 

Кроме этого, бывший сотрудник УМВД России по Тульской области совместно с двумя соучастниками в марте 2016 года получил от некого мужчины 3 млн рублей. За эти деньги правоохранители обещали подкупить сотрудников ФСБ за непревличение его к уголовному делу. 

Расследование уголовного дела проходило при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ.

В рамках следствия судом по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 5 000 000 рублей.

В настоящее время вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области собраны достаточные доказательства. Уголовное дело в 17 томах направлено в суд для рассмотрения по существу.

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