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В ближайшие часы Тулу накроет мощный ветер

В ближайшие часы Тулу накроет мощный ветер

МЧС объявило метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие1-3 часа с сохранением в течении дня 21 апреля по территории Тульской области местами ожидается усиление ветра восточной четверти порывами 13-18 м/с.

МЧС предупреждает — при порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж или паркуйте вдали от деревьев,
  • на улице обходите шаткие строения, избегайте деревьев, мостов, эстакад,
  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы, не разжигайте костры.

В случае ЧС звоните в Единую службу спасения: 01, с мобильного — 112.

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сегодня, в 11:11 0
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