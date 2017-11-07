Смерть младенца в Тульской области: школьница скрывала беременность от родителей

Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца в поселке Ломинцевский Щекинского района. Там 6 ноября в мусорном баке было обнаружено тело мальчика.

Установлено, что этого ребенка родила 15-летняя школьница. В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что девушка скрывала беременность от родственников.

Родители говорят, что ничего не знали об этом. Предположительно, школьница родила ребенка дома.

Причину смерти малыша установит экспертиза.

Подобный шокирующий случай произошел в 2015 году в Киреевске. «Слобода» подробно писала об этом.

Труп новорожденного ребенка в мусорном мешке обнаружили местные жители. О том, что ждет малыша, 21-летняя студентка Киреевского политехнического техникума узнала только в начале сентября. А срок уже был приличным — примерно семь месяцев! Светлана (имя изменено) ощутила «шевеления» в животе. Эти симптомы были ей знакомы: Светлана уже была мамой полуторагодовалой дочери. О чем женщина думала раньше, непонятно. Возможно, такую версию она выдвинула уже в кабинете у следователя…

Две полоски на тесте подтвердили догадки. Но обрадовать близких Светлана не спешила. Она с дочкой жила в квартире у мамы и понимала, что еще один ребенок станет обузой. Вот и смолчала, решив, так сказать, «поставить близких перед фактом» — рассказать обо всём только тогда, когда скрывать беременность уже будет невозможно. А поскольку живот у Светланы был небольшой, а сама она худобой не отличалась, дотянула до самого конца.

По словам молодой женщины, 17 октября она пошла принимать ванну и внезапно почувствовала себя плохо. От резкой боли в животе едва не упала: начались роды! Светлана попросила у мамы еще одно полотенце, мама протянула его через приоткрытую дверь и в ванную комнату не заглядывала.

Светлана закрылась в ванной, и вскоре ребенок появился на свет. Молодая мама сразу заметила, что что-то не так: тельце малыша было обернуто пуповиной. Мальчик был мертв. Женщина испугалась. Она спрятала трупик в детской ванночке, а когда мама ушла на работу, стала заметать следы. Она собрала испачканные кровью вещи в черный мусорный мешок. И вслед за окровавленной сорочкой… отправила в пакет и своего мертвого ребенка. Завязав покрепче пакет со страшным содержимым, она положила его в мусорное ведро.

В тот же день дедушка Светланы, ни о чем не подозревая, вынес мусор на помойку.

Ужасное содержимое пакета обнаружили только 20 октября уже на полигоне бытовых отходов за городом. Местные жители, которые регулярно потрошат свежепривезенный мусор с целью найти что-то полезное для себя, наткнулись и на пакет с мертвым малышом. На место происшествия немедленно вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Следователи внимательно осмотрели содержимое мешка и уже через 20 минут знали, к кому ехать. Как оказалось, в день трагедии мама Светланы расплачивалась в аптеке банковской картой. При безналичной оплате на чеке отражаются фамилия и инициалы владельца карты.

Вернувшись домой, мама выбросила чек в мусорное ведро. Чек и привел следователей к порогу квартиры Светы.

Тогда экспертиза установила, что ребенок умер до рождения.