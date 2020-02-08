На свалке в Барсуках найден труп младенца

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Сотрудниками СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на свалке в поселке Барсуки. Страшную находку местные жители обнаружили 8 февраля.

Следователи проводят мероприятия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти малыша. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.