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На свалке в Барсуках найден труп младенца
Фото: vk.com/4ptula

На свалке в Барсуках найден труп младенца

Следственный комитет проводит проверку.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на свалке в поселке Барсуки. Страшную находку местные жители обнаружили 8 февраля.

Следователи проводят мероприятия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти малыша. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:24 +2
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Место
ТулаБарсуки

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