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Банк России приглашает туляков на выставки о театральном и музыкальном искусстве

Банк России приглашает туляков на выставки о театральном и музыкальном искусстве

В тематических экспозициях представлены фотографии коллекционных монет, выпущенных регулятором.

Фотовыставка «Магия театра» работает в Белевской библиотеке им. В. А. Жуковского. В экспозиции представлены фотографии монет с изображениями сцен из знаменитых спектаклей, поставленных в разные годы в российских театрах – «Щелкунчик», «Спартак», «Раймонда», «Спящая красавица» запечатлены в отчеканенных рисунках.

На отдельных монетах – портреты великих режиссеров, композиторов, писателей, актеров. Экспозиция работает до 22 апреля по адресу: Белев, ул. Советская, д. 43

В Чернской библиотеки им. А. С. Пушкина посетители увидят увеличенные изображения монет, тематически связанных с музыкой и танцем. Знаменитая «Кумпарсита» и песни из советских мультфильмов, зажигательный рок-н-ролл и шаманские ритуалы – здесь собраны самые неожиданные переплетения музыки и танца.

Увидеть выставку можно до 25 апреля по адресу: пос. Чернь, ул. Карла Маркса, д. 22.

 

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