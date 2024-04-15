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В больнице Богородицка начался ремонт лаборатории
Фото минздрава Тульской области.

В больнице Богородицка начался ремонт лаборатории

Работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Богородицкая центральная районная больница обслуживает более 36 тысяч взрослых и около 7,5 тысячи детей. Клинико-диагностическая лаборатория на базе больницы проводит широкий спектр анализов и исследований как в плановом порядке, так и экстренно.

В здании лаборатории проводится капитальный ремонт. Сейчас приступают к устройству водоснабжения и водоотведения. Как сообщает пресс-служба минздрава Тульской области, завершить ремонт планируется в начале лета. Лаборатория будет оснащена всем необходимым оборудованием. Помещения станут светлыми и просторными, пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Напомним, ранее жители Богородицка были возмущены состоянием здания лаборатории для анализов.

857dcf12-cf3f-482b-8aea-222c1a2aec7d_3.jpgФото из группы «ВКонтакте» «Свобода слова Богородицк».

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