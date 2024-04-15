В больнице Богородицка начался ремонт лаборатории

Фото минздрава Тульской области.

Богородицкая центральная районная больница обслуживает более 36 тысяч взрослых и около 7,5 тысячи детей. Клинико-диагностическая лаборатория на базе больницы проводит широкий спектр анализов и исследований как в плановом порядке, так и экстренно.

В здании лаборатории проводится капитальный ремонт. Сейчас приступают к устройству водоснабжения и водоотведения. Как сообщает пресс-служба минздрава Тульской области, завершить ремонт планируется в начале лета. Лаборатория будет оснащена всем необходимым оборудованием. Помещения станут светлыми и просторными, пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Напомним, ранее жители Богородицка были возмущены состоянием здания лаборатории для анализов.

Фото из группы «ВКонтакте» «Свобода слова Богородицк».