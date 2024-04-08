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Труп младенца в пластиковом контейнере найден в гаражах на ул. Сурикова в Туле
Фото Артема Жильцова.

Труп младенца в пластиковом контейнере найден в гаражах на ул. Сурикова в Туле

На страшную находку наткнулись пенсионеры, которые пришли в гараж по своим делам.

Сегодня, 8 апреля, около 12 часов пенсионеры пришли в гараж, расположенный в кооперативе на ул. Сурикова, 16, — покрасить и заняться другими делами.

Когда выносили мусор из гаража, понесли его к мусорке. И за одним из гаражей наткнулись на пластиковый контейнер, в котором находился мертвый ребенок. Пенсионеры позвонили в полицию.

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Предварительно, малышу от двух недель до месяца.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту:

— На месте обнаружения тела младенца без признаков жизни, обнаруженного в гаражном кооперативе на улице Сурикова в городе Туле работают следователи следственного управления СК России по Тульской области. Все обстоятельства выясняются, - сообщили в СК.

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сегодня, в 16:24 0
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