Труп младенца в пластиковом контейнере найден в гаражах на ул. Сурикова в Туле

Фото Артема Жильцова.

На страшную находку наткнулись пенсионеры, которые пришли в гараж по своим делам.

Сегодня, 8 апреля, около 12 часов пенсионеры пришли в гараж, расположенный в кооперативе на ул. Сурикова, 16, — покрасить и заняться другими делами.

Когда выносили мусор из гаража, понесли его к мусорке. И за одним из гаражей наткнулись на пластиковый контейнер, в котором находился мертвый ребенок. Пенсионеры позвонили в полицию.

Предварительно, малышу от двух недель до месяца.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту:

— На месте обнаружения тела младенца без признаков жизни, обнаруженного в гаражном кооперативе на улице Сурикова в городе Туле работают следователи следственного управления СК России по Тульской области. Все обстоятельства выясняются, - сообщили в СК.